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Bomba yazışmalar ortaya çıktı! ‘Trump yönetimi utanç içinde sona erecek’

İngiltere'nin Washington Büyükelçisi Sir Kim Darroch'ın, ABD Başkanı Donald Trump için "beceriksiz" dediği ve görevini "utanç" içinde sonlandırma riski bulunduğu yönünde rapor hazırladığı iddia edildi.

07 Temmuz 2019 Pazar 10:46
Bomba yazışmalar ortaya çıktı! ‘Trump yönetimi utanç içinde sona erecek’

İngiltere'nin Washington Büyükelçisi Sir Kim Darroch'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın "beceriksiz" olduğu ve görevini "utanç" içinde sonlandırma riski bulunduğu şeklinde rapor yazdığı iddia edildi.

Daily Mail gazetesi, Darroch'ın diplomatik yazışmaları olduğunu öne sürdüğü metinler yayımladı.

Habere göre, İngiliz Büyükelçinin ABD Başkanı hakkındaki görüşlerini yansıtan diplomatik yazışmaların birinde, "Trump yönetiminin esasen daha normal, daha az işlevsiz, daha az tahmin edilemez, daha az hizipçi, diplomatik olarak da daha az sakar ve beceriksiz olacağına inanmıyoruz." ifadeleri yer aldı.

"Mevcut idare utanç içinde sona erebilir"

Trump yönetimindeki Beyaz Saray'ın "yetkin" olarak görüleceğini düşünmediğini kaydeden Darroch, ayrıca mevcut idarenin "utanç içinde sona ermesine yol açabilecek bir şeylerin ortaya çıkabileceğini" yazdı.

Trump yönetiminin skandallar nedeniyle çökebileceğini vurgulayan Darroch, ancak yine de İngiliz hükümetini Trump'ı "silmemeye" çağırdı.

Trump'a terminatör benzetmesi

ABD Başkanının hayatının çoğunu skandallarla geçirdiğini ancak her zaman ayakta kaldığını belirten İngiliz Büyükelçi, "Trump, (Arnold) Schwarzenegger gibi Terminator'ün final sahnesinde dayak yemiş ancak sağlam bir şekilde alevlerin içinden çıkabilir." uyarısında bulundu.

ABD Başkanının "bir şey söyleyip tamamen tersini yapma riski olduğuna" dikkati çeken Darroch, Trump'la iletişim kurmak için düşüncelerin basitleştirilmesi hatta açıkça söylenmesi gerektiğini ifade etti.

"Onlara bu yüzden para ödüyoruz"

Sızıntıya ilişkin konuşan bir İngiltere Dışişleri Bakanlığından yetkili, "İngiliz halkı, büyükelçilerimizden bakanlara (görev yaptıkları) ülkelerdeki politikalara ilişkin dürüst ve yalın değerlendirme sunmalarını bekler." dedi.

Elçilerin görüşlerinin her zaman bakanların ya da hükümetin görüşleri anlamına gelemeyeceğini söyleyen yetkili, "Onlara samimi olmaları için para ödüyoruz." ifadesini kullandı.

ABD Büyükelçisinin de İngiliz hükümeti ve yetkilileri hakkında yazışmalar yaptığının altını çizen yetkili, iki ülke arasındaki ilişkilerin sızıntılara dayanacak kadar güçlü olduğunu dile getirdi.

65 yaşındaki Darroch, Trump'ın seçim zaferinden 10 ay önce Ocak 2016'da İngiltere'nin Washington Büyükelçiliğine getirilmişti.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 10:46
  1. Washington Büyükelçisi Sir Kim Darroch
  2. ABD Başkanı Donald Trump
  3. Daily Mail

YORUM YAZ

  • Mustafa Mustafa 1 dk önce
    Trump ı ABD halkı seviyor kişi başına düşen milli gelir i artırdı. Kâfir trump ülkesine faydası var İslam coğrafyasına zararı var.

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