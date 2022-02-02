Bomba "SİHA" itirafı: Türklerden ders çıkarmalıyız

Türkiye'nin son dönemde SİHA üretimi alanında elde ettiği başarı ve operasyonel kabiliyet dünyanın pek çok ülkesi taragfından yakından takip ediliyor. Takip edenler arasında Avrupa Birliği de bulunuyor. Özellikle son olarak Libya ve Karabağ'da hem maliyet hem de performans açısından dikkat çeken bir grafik çizen Türk SİHA'ları için bu alanda "Oyun değiştirici" benzetmesi yapıldı.

Savaş doktrinlerini baştan yazdıran Türk SİHA'ları hakkında Avrupa Dış İlişkiler Konseyi İHA diplomasisini konu alan bir yazı kaleme aldı. Yazıda, Türk İHA'larının özelliklerine yer verilerek Avrupalıların gelişen Türk savunma sistemine yönelik ders çıkarması gerektiği vurgulandı.

Avrupa Dış İlişkiler Konseyinde "Türkiye'nin SİHA Diplomasisi Avrupa İçin Ders Niteliğinde" başlıklı bir yazı yayımlandı. Yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye, insansız hava araçlarının nasıl güçlü bir dış politika varlığı olabileceğini gösterdi. Türk İHA'larının askeri yeteneklerine rağmen en önemli etkileri Türkiye'ye sağladıkları ekonomik fırsatlar ve siyasi kaldıraç olabilir. Etkinliği ve satın alınabilirliği sayesinde, Türk insansız hava araçları, tamamen askeri bir varlıktan ziyade Ankara'nın dış politika stratejisinin ayrılmaz bir parçası haline geldi. Avrupalılar bu stratejiye uyum sağlayacaklarsa, Türkiye'nin insansız hava araçlarından nasıl askeri ve diplomatik faydalar sağladığını anlamaları gerekiyor."

Türkiye'nin ürettiği yerli ve milli SİHA'ların hem ucuz maliyetli hem de operasyonel anlamda etkin güce sahip olduğuna değinilen yazıda şunlara dikkat çekildi:

"Türk İHA'ları hem ucuz hem de etkili. Bir TB2'nin maliyeti yaklaşık 5 milyon dolar. Amerikan yapımı bir MQ-9 Reaper ise 20 milyon dolar ve daha gelişmiş bir ABD yapımı Protector RG Mk 1 ya da Çin'in Wing Loong'u gibi diğer düşük maliyetli modellerin aksine, Türk İHA'ları Batılıların tüm yeteneklerini fiyatın çok altında sağlıyor. Dolayısıyla, şaşırtıcı olmayan bir şekilde Türkiye, daha önce ABD, İsrail ve Çin'in hakim olduğu bir sektörde önemli bir rol kazanıyor."

AB'nin önlem alması gerekiyor

"Türk İHA diplomasisinin büyümesi, Avrupa için askeri ve diplomatik dersler içeriyor. Avrupa Birliği ve üye devletlerin, insansız hava araçlarının jeopolitik ve ekonomik sonuçlarını belirlemesi gerekiyor. Avrupa devletleri bu teknolojiye daha fazla kaynak yatırmalı ve rakiplerinin sektöre hakim olmaya devam etmesine izin vermemeli."