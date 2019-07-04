Bomba patladı! İmamoğlu ve Yavaş, Gül eksenli yeni partiye...
Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, sağ kökenli CHP’li Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu hakkında çarpıcı yorumlarda bulundu.04 Temmuz 2019 Perşembe 12:35
yeniakit.com.tr Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gidişatı masaya yatırıldı. Sağ kökenli olmasına rağmen CHP’de siyaset yapması ve HDP ile ilişkisinin konuşulduğu programda, Karahasanoğlu kurulacak yeni partiyle ilgili de önemli yorumlarda bulundu.
Karahasanoğlu konuya dair şunları söyledi:
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