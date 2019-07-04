Bomba patladı! İmamoğlu ve Yavaş, Gül eksenli yeni partiye... Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, sağ kökenli CHP’li Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu hakkında çarpıcı yorumlarda bulundu.

yeniakit.com.tr Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gidişatı masaya yatırıldı. Sağ kökenli olmasına rağmen CHP’de siyaset yapması ve HDP ile ilişkisinin konuşulduğu programda, Karahasanoğlu kurulacak yeni partiyle ilgili de önemli yorumlarda bulundu. Karahasanoğlu konuya dair şunları söyledi:

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.