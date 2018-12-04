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Bomba patladı: CHP, o büyükşehiri İYİ Parti'ye bırakacak

Yerel seçim öncesi ittifak arayışlarını sürdüren CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meral Akşener'in memleketi Kocaeli'yi İYİ Parti'ye bırakacağı iddia edildi.

04 Aralık 2018 Salı 19:19
Bomba patladı: CHP, o büyükşehiri İYİ Parti'ye bırakacak

CHP-İYİ Parti arasındaki sürecin bu hafta bitmeden olumlu veya olumsuz sonuçlandırılması bekleniyor. 

Kılıçdaroğlu Meclis’te, “Bugün bir görüşme beklemeyin” dedi. Perşembe günü CHP PM var, 200'ün üstünde aday daha açıklanacak.

Akşener ile Kılıçdaroğlu bir araya gelebilir

Cuma günü Kemal Kılıçdaroğlu KKTC'ye gidecek  dolayısıyla gözler yarında. Akşener ile Kılıçdaroğlu bir araya gelebilir. İki lider hangi illerde iyi partiye hangi illerde CHP'ye destek verileceğini netleştirecek. Bu görüşmelerde anketlerden çıkan sonuçlar da etkili olacak. Cumhur İttifakı karşısında kesin sonuç alınabilecek iller ana eksene yerleştirildi.

İYİ Parti bugün açıkladığı Isparta ve Afyon adaylarına güveniyor. Manisa ve Denizli'de hatta Samsun ile Trabzon'da sonuç alabileceğini düşünüyor. Buralar iki genel başkanın görüşmesinde netleşecek.

CHP Kocaeli'yi İP'e bırakacak iddiası

Ama CHP kulislerinde Akşener'in memleketi Kocaeli'nin jest olarak İYİ Parti'ye bırakılabileceği konuşuluyor. Öte yandan CHP de güçlü olduğu bazı illerde, özellikle İYİ Parti'ye oy geçişi olabilecek illerde, İYİ Parti'nin aday çıkarmaması üzerinde duruyor.

Tekirdağ, Aydın gibi... Sınırlı ancak stratejik bir işbirliği olarak tanımlanıyor çerçeve. Şu an İYİ Parti'ye bırakılması olası 4-5 il üzerinde duruluyor. Karşılığında ise CHP'ye yaklaşık 7-8 ilde, hatta iki genel başkanın görüşmesine bağlı olarak belki biraz daha fazla yerde destek söz konusu olabilir deniyor.

Yola çıkıldığında 9-14 il aralığında bir işbirliği üzerinde duruluyordu, Balıkesir ve Mersin o iller arasındaydı. Ancak ilk olarak CHP Balıkesir'de, bugün de İYİ Parti Mersin'de kendi adayını açıkladı. Bu iki il işbirliği kapsamından çıkmış oldu ve görüşme kapsamındaki bazı illerin üstü çizildi. En kritik iki il Ankara ve Antalya. Ankara konusunda karar Kılıçdaroğlu ve Akşener'e bırakıldı. Her iki parti de kendi adayı üzerinden seçime girilmesini istiyor.

İYİ parti sayısal olarak değil ama siyasal olarak Ankara'da güçlüyüz iddiasında. CHP ise "Cumhuriyetin köklü partisiyiz başkentte aday çıkarmamak olmaz" görüşünde. Antalya konusu ise çözüme kavuştu gibi duruyor. CHP kulislerinde perşembe günü PM sonrası adayın açıklanabileceği konuşuluyor. Anlaşma sağlanan illerde birliktelik olacak, sağlanamayan illerde iki parti ayrı ayrı adaylarla seçime girecek.

(CNNTürk)

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 19:19
  1. Trabzon
  2. Tekirdağ
  3. Samsun
  4. Manisa
  5. Kocaeli
  6. Mersin
  7. Isparta
  8. Denizli
  9. Balıkesir
  10. Aydın
  11. Antalya
  12. Ankara
  13. Afyon
  14. İYİ Parti
  15. CHP
  16. Kemal Kılıçdaroğlu
  17. Meral Akşener

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