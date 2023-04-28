Bomba kulis! Erdoğan 1 Mayıs’ta açıklayacak! Yer yerinden oynayacak

En düşük emekli maaşının 7.500 liraya yükseltilmesinin ardından memur ve memur emeklileri de ek zam beklentisine girmişti. Enflasyon rakamlarıyla birlikte memur ve emeklilerin Temmuz zamları hesaplanmaya çalışılırken, milyonlarca memur ve memur emeklisini sevindirecek haber geldi. Memur ve memur emeklilerine ek zam geliyor. İşte Faruk Erdem'in aktardığı kulis ilgileri...

Ocak 2023 zam döneminde refah payı ile maaşlarına yüzde 30 artış yapılan memurlar için Ankara kulislerinden yeni bir haber geldi. Buna göre memurlara 2 ila 3 bin lira arasında seyyanen zam yapılmasının gündemde olduğu belirtildi. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında paylaştığı kulis haberi şöyle:

Memur-Sen Genel Kurulu'nda duyuracak

"Bu biraz kulis bilgisi olarak vereceğim bunu elimde bazı rakamlar var ama onları burada speküle etmemek için söylemeyeceğim. 1 Mayıs'ta bir kere Memur-Sen genel kurulu var Sayın Cumhurbaşkanı de oraya katılacak. Orada bir konuşma yapacak.

Programda var konuşması ve orada bazı müjdeler vermesi bekleniyor. Bu müjdeler üzerine bazı çalışmalar da var. Hem sendikalar çalışıyor taleplerini iletiyorlar hem de hükümet tarafı çalışıyor. Bana bazı bilgiler de geliyor ama rakam söylemeyeceğim.

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Bazı rakamları biliyorum. Burada bir seyyanen zam müjdesi gelebilir memurlara ve memur emeklilerine. Veya Temmuz ayı için hem seyyanen zam hem de artı enflasyon artışı gelebilir.

Özellikle en düşük memur maaşlarından başlamak üzere yukarı doğru. Yine diğer emeklileri SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de bir refah payı müjdesi gelebilir.

Memurun maaşına seyyanen zam için kat sayı artırma yetkisi Sayın Cumhurbaşkanında var. Bir Cumhurbaşkanlığı Kararı ile onu artırabilir ve böyle bir artış müjdesi verebilir.

Memur sendikalarının ek gösterge, özellikle birinci derece memurlarda ek gösterge artışı ile ilgili de bazı talepleri var. 1 Mayıs'ta biz güzel şeyler duyacağız gibi geliyor.

Bir beklentim daha vardı kamu işçilerinin toplu sözleşmesinin de bu hafta sona ermesi onların yüzde 40'a kadar çıktı hükümet zam oranlarının belli olması da 1 Mayıs'ta bir müjde olarak açıklanacak gibi geliyor.

Milyonlarca kişi zamlı maaşları için Temmuz ayını bekliyor. TÜİK yılın ilk çeyreğinde enflasyonu yüzde 12,52 olarak açıklamıştı. Nisan Mayıs ve Haziran aylarının enflasyon rakamları yeni maaşları belirleyecek.

Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketinden, Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 21,43 memur ve memur emeklisine ise yüzde 19,18'lik zam sinyali geldi."