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Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal

Türkiye'nin çeşitli yerlerinde üst üste meydana gelen depremlerin ardından uzmanlar İstanbul için dikkat çeken uyarılarda bulunuyor. Emekli Amiral Mustafa Özbey, Marmara Bölgesi’ndeki deprem tehlikesine dikkat çekerek, "Marmara Denizinin dibinde, zaman ayarlı bir nükleer bomba faaldir. Benzer bomba 20 yıl önce Gölcük'te patlamıştı. Bu kez Marmara nükleer bombasının tik/takları duyulmaktadır" dedi.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:46
Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal

Emekli Amiral Mustafa Özbey, Marmara Bölgesi’ndeki deprem tehlikesine karşı dikkat çeken açıklamada bulundu.

“Bomba ihbarı yapıyorum” diyen Emekli Amiral Mustafa Özbey, Twitter hesabından mesajlar paylaştı.

Emekli Amiral Mustafa Özbey, şunları yazdı:

“Marmara Denizinin dibinde, zaman ayarlı bir nükleer bomba faaldir. Benzer bomba 20 yıl önce Gölcük'te patlamış, Türkiye 2001 krizine sürüklenmiştir. Bu kez Marmara nükleer bombasının tik/takları duyulmaktadır.

İhbarı ben değil, bilim yapmaktadır. Gölcük depremi Türkiye'yi dibe vurup, siyaseti kökten değiştirdi ise, Marmarada patlayacak nükleer bombanın (deprem) yaratacağı tahribat ve uzun süreli radyasyon etkisi nasıl bir alt-üst oluş yaratacak, bunun simülasyonu henüz yapılmamıştır.”

Flaş iddialar

18 binden fazla canın gittiği 17 Ağustos depreminin 20. yılında alınmazı gereken önlemlerin alınmadığı tartışılırken olası Marmara depremi senaryoları da ortaya çıkmaya devam ediyor. Jeoloji profesörü Cenk Yaltırak, “Verilere göre olası Marmara depreminin büyüklüğü minimum 7.5 olacak. Depremin zararının 17 Ağustos depreminden 2 kat büyük olacağını yüzde yüz biliyoruz, bizim derdimiz artık bilmek değil nereyi nasıl etkileyeceği” demişti.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:46
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  • hercaihercai38 dk önce
    ARAMA YAPILSIN EGER BU DOGRUYSA, DOGRU DA OLABILIR. 1999 DA DA ISRAIL VE AMERIKAN DENIZALTI GEMILERI ORDAYDI. TURKIYE DEVLETI KERIZ YERINE KONULMAMALIDIR! HEMEN ARASTIRILSIN.
  • Devrim ÖZİSLAMDevrim ÖZİSLAM45 dk önce
    Korkmayın. İddia ediyorum. En az 30 yıl daha İstanbul da bir deprem olmayacaktır. Bu demek değildir ki hazırlık yapılmasın. Nasıl ki "Yarın kıyamet kopacağını bilsen elindeki ağacı dik" hadisi şerifi varsa aynısını deprem içinde söylüyorum. YARIN DEPREM OLACAKMIŞ gibi önlemlerini al. Hiçbir detayı es geçme. Çok sağlam evler yapılmasında dere yataklarına yüksek katlı evler yapılmamasına ve fay hatlarına yakın yerlerde şehirler ve evler oluşturulmamasına dikkat et yeter. İstanbulda 6 nın üstünde deprem olmayacak. Çünkü sırada Alaska ve San Fransisco depremleri var. Bunlar olmadan olmaz.
  • maraşlımaraşlı47 dk önce
    Şimdi bu işe delinin biri kuyuya taşmı attı diyelim yoksa ciddiyemi alalım. Adam sıradan biri değil , bu aralar hep bir ağızdan koro ile istanbul depremini depreştirip duruyorlar. Var bundada bir hayır Allah cc sonumuzu hayreylesin

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