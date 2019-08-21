Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal

Emekli Amiral Mustafa Özbey, Marmara Bölgesi’ndeki deprem tehlikesine karşı dikkat çeken açıklamada bulundu.

“Bomba ihbarı yapıyorum” diyen Emekli Amiral Mustafa Özbey, Twitter hesabından mesajlar paylaştı.

Emekli Amiral Mustafa Özbey, şunları yazdı:

“Marmara Denizinin dibinde, zaman ayarlı bir nükleer bomba faaldir. Benzer bomba 20 yıl önce Gölcük'te patlamış, Türkiye 2001 krizine sürüklenmiştir. Bu kez Marmara nükleer bombasının tik/takları duyulmaktadır.

İhbarı ben değil, bilim yapmaktadır. Gölcük depremi Türkiye'yi dibe vurup, siyaseti kökten değiştirdi ise, Marmarada patlayacak nükleer bombanın (deprem) yaratacağı tahribat ve uzun süreli radyasyon etkisi nasıl bir alt-üst oluş yaratacak, bunun simülasyonu henüz yapılmamıştır.”

Flaş iddialar

18 binden fazla canın gittiği 17 Ağustos depreminin 20. yılında alınmazı gereken önlemlerin alınmadığı tartışılırken olası Marmara depremi senaryoları da ortaya çıkmaya devam ediyor. Jeoloji profesörü Cenk Yaltırak, “Verilere göre olası Marmara depreminin büyüklüğü minimum 7.5 olacak. Depremin zararının 17 Ağustos depreminden 2 kat büyük olacağını yüzde yüz biliyoruz, bizim derdimiz artık bilmek değil nereyi nasıl etkileyeceği” demişti.