  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Suriyeli Ahmet Hamo Özdağ'ı eleştirdi! Eleştiriyi hazmedemeyen Özdağ ırkçı ifadelerle karşılık verdi

Meral Akşener'in siyasi çıkarlarına hizmet etmişti! O sağlıkçıya disiplin cezası verildi

DSÖ açıkladı! İşte koronavirüsün 2 yıllık bilançosu

Bakan Soylu'dan Ümit Özdağ'a çok sert eleştiri! 'Hayvandan daha aşağı bir adam'

İçişleri Bakanlığı'ndan Bengi Başer'e sert tepki!

Rusya'dan jet yanıt! O ülkenin diplomatları sınır dışı edildi

CHP’li gezi imamından müthiş itiraf: Bizim muhalefet seçimi kazanırsa...

Arap ülkesinden Suriyeli mülteci açıklaması: Suriyelilerin ülkesine dönmesini o ülke engelliyor

Bill Gates her şeyi itiraf etti: Büyük hataydı

Üstad’ı rahmetle anıyoruz! İşte Kadir Mısıroğlu'nun vefatından önceki son isteği
Gündem Bomba ihbarı asılsız çıktı
Gündem

Bomba ihbarı asılsız çıktı

Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa'da yapılan bomba ihbarının asılsız olduğu ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-05-06 06:56:00 -
Bomba ihbarı asılsız çıktı

Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’nın içerisindeki Kıble Camii’nde iki adet ev yapımı patlayıcı (EYP) bulunduğuna dair ihbar üzerine harekete geçen İsrail polisi, bomba ihbarının asılsız çıktığını bildirdi.

Bölgeye gelen bomba imha uzmanları tarafından yapılan incelemenin ardından boru tipi şeklindeki şüpheli nesnelerin içlerinin boş olduğu ve tehlikeli olmadığı anlaşıldı.

Bomba ihbarının asılsız çıkmasının ardından İsrail polisinin bölgeden çekildiği kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay