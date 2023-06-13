  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

AK Parti'den flaş açıklama! Maaşlara refah payı geliyor, tarih belli oldu

Oyunları para etmeyince tiyatrosunu satılığa çıkarmıştı! Müjdat Gezen'in binasının değeri dudak uçuklattı

Neler çevirmişler neler! Otomobil vurguncularının taktikleri ifşa oldu

Kılıçdaroğlu kaybetti PKK eylemlere başlama kararı aldı

Başpiskopos Georgios'tan acil olarak Türkiye uyarısı: Hemen hazırlanmalıyız hemen

Almanya'da başörtülü üniversite öğrencisine çirkin saldırı

CHP'nin en eski yöneticilerinden Faik Öztrak'tan değişim vurgusu! Her seçim sonrası aynı terane

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan flaş karar! ABD'liler istifa ettiğini duyurdu

Türkiye'nin dev şirketi için iflas kaldırıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da: Sinan Oğan detayı dikkat çekti
Siyaset Bomba iddia Türkiye’yi sarstı! O milletvekilleri topluca AK Parti’ye katılabilir
Siyaset

Bomba iddia Türkiye’yi sarstı! O milletvekilleri topluca AK Parti’ye katılabilir

Yeniakit Publisher
2023-06-13 16:08:00 -
Bomba iddia Türkiye’yi sarstı! O milletvekilleri topluca AK Parti’ye katılabilir

AK Parti’de transfer yapılabilecek “zayıf halkalar” konuşulduğu ifade edildi. Kulislerde, AK Parti’nin DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi’nden bazı isimlerle dolaylı temas kurduğu iddiası konuşuluyor.

AK Parti’de transfer yapılabilecek “zayıf halkalar” konuşulduğu ifade edildi. Kulislerde, AK Parti’nin DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi’nden bazı isimlerle dolaylı temas kurduğu iddiası konuşuluyor.

Gözler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun güç birliği yapmak adına ittifaka aldığı, toplam yüzde 2,5’luk oya 34 milletvekili hediye ettiği Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi’nde. Gazete Pencere’den Nuray Babacan’ın kulisine göre, meydana gelen bu milletvekili aritmetiği, orta vadede AK Parti’nin işine yarayacak.

“Parti içerisinde bir süredir, AK Parti’ye geçme potansiyeli olan isimlerden söz edildiğini” yazan Babacan, şunları kaydetti:

“Bu üç partiden bazı milletvekillerinin eski arkadaşları olduğu, hatta diyaloglarının sürdüğü, bazılarının AKP’ye geçmesinin hiç sürpriz olmayacağı konuşuluyor. Hatta il il isim çıkaranlar bile var. Bu sohbetlerde kabul edilen bir gerçek, üç partinin grup kurması durumunda, vekil transfer etmenin zor olacağı.”
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23