Bomba iddia Türkiye’yi sarstı! O milletvekilleri topluca AK Parti’ye katılabilir

AK Parti’de transfer yapılabilecek “zayıf halkalar” konuşulduğu ifade edildi. Kulislerde, AK Parti’nin DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi’nden bazı isimlerle dolaylı temas kurduğu iddiası konuşuluyor.

Gözler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun güç birliği yapmak adına ittifaka aldığı, toplam yüzde 2,5’luk oya 34 milletvekili hediye ettiği Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi’nde. Gazete Pencere’den Nuray Babacan’ın kulisine göre, meydana gelen bu milletvekili aritmetiği, orta vadede AK Parti’nin işine yarayacak.

“Parti içerisinde bir süredir, AK Parti’ye geçme potansiyeli olan isimlerden söz edildiğini” yazan Babacan, şunları kaydetti:

“Bu üç partiden bazı milletvekillerinin eski arkadaşları olduğu, hatta diyaloglarının sürdüğü, bazılarının AKP’ye geçmesinin hiç sürpriz olmayacağı konuşuluyor. Hatta il il isim çıkaranlar bile var. Bu sohbetlerde kabul edilen bir gerçek, üç partinin grup kurması durumunda, vekil transfer etmenin zor olacağı.”

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