Bomba iddia! Karamollaoğlu'ndan Babacan ve Davutoğlu hamlesi!

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesinin ardından AK Parti’den istifa eden Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nu ziyaret edeceğini iddia etti.

“Yeni sistem bırakın çatışmayı, en küçük gerilimi de affetmiyor, çünkü ötekinden gelecek olanı kaçırıyor” diyen Sarıkaya, “Onun içindir ki son dönem siyasetçi bugüne kadar hiç anmak istemediği sembolleri kullanarak veya kişileri öne çıkararak diğerine ulaşabilmenin yollarını deniyor. En iyi örneklerinden birini de son dönem SP lideri Temel Karamollaoğlu’nun başlattığı girişim” ifadesini kullandı.

Sarıkaya yazısında şunları kaleme aldı:

"Birkaç gün içinde de İYİ Parti, MHP ve HDP’yi de ziyaret edip genel başkanlarıyla bir araya gelmeyi amaçlıyor. SP çevrelerinden öğrendiğim kadarıyla Karamollaoğlu TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerle kalmayacak.

AK Parti’den ayrılan ve parti kurma çalışmalarını sürdüren Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile de aynı gerekçelerle görüşme kararı almış.

'Henüz siyasi partilerini dahi kurmadılar, onların ne önemi var?' denilebilir. Ama unutulmamalı ki bu da siyasetin yeni kuralı; çünkü bugün kol kola girdiklerinle ayrılıp, çatıştıklarınla da yarın birlikte olabilirsin.

Anlaşılan o ki Karamollaoğlu da 'siyasetin akim kişisi, abisi' konumlanmasıyla 'her kesimle ve parti ile görüşebilen, her kesime ulaşabilen, anahtar partinin lideri' imajını oturtmayı amaçlıyor."