Bomba iddia! İmamoğlu ile Akşener'in gizli planı deşifre oldu

Millet İttifakı'nda yaşanan adaylık krizi her geçen gün biraz daha derinleşirken adayın kim olacağına yönelik tartışmalar Türk siyasetindeki gündemi meşgul etmeye devam ediyor.

Savcı Sayan, A Haber ekranlarında yaptığı açıklamalarda Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşılıklı blöf yaptıklarını, İmamoğlu ve Akşener'in adaylık konusuyla ilgili gizli planlarının olduğunu dile getirdi.

Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığını asla kabul etmeyeceğini dile getiren Sayan, Akşener tarafından desteklenen İmamoğlu'nun "Kılıçdaroğlu bana kafayı taktı. Kılıçdaroğlu seçilirse benim siyasi hayatımı da bitirir" dediğini öne sürdü.

"İmamoğlu'nun tek bir kurşunu var. O da Akşener ile birlikte aday olmak." ifadelerini kullanan Savcı Sayan, "Bu seçim Avrupa'dan aferin bekleyenlerle, Anadolu'dan aferin bekleyenlerin arasında geçecek." dedi.

Savcı Sayan'ın açıklamaları şu şekilde:

"İYİ Parti İmamoğlu'nu aday yapacak. Kılıçdaroğlu ile Akşener karşılıklı blöf yapıyor. Kılıçdaroğlu "Ben aday olmayayım, İmamoğlu da olmasın. Abdullah Gül'ü aday yapalım" diyebilir.

İmamoğlu, "Siyasi hayatımı bitirir" diyor

Kılıçdaroğlu adaylığını ilan ederse Akşener bunu asla kabul etmeyecek ve İmamoğlu'nu aday yapacak. Bunun üzerine büyük bir kavga var. İmamoğlu "Kılıçdaroğlu bana kafayı taktı. Kılıçdaroğlu seçilirse benim siyasi hayatımı da bitirir." diyor.

İmamoğlu'nun tek bir kurşunu var. O da Akşener ile birlikte aday olmak. Akşener İmamoğlu'nu bağımsız aday yapacak. Kılıçdaroğlu'nu tahrik ediyorlar. Kılıçdaroğlu adaylığını açıkladığında 6'lı masa içinde Kılıçdaroğlu'nun oyun bozan olduğunu iddia edecekler.

İmamoğlu gidip bir sürü il dolaşıyor. Neden dolaşıyor? Oraya gidip Kılıçdaroğlu'na oy mu istiyor? Kılıçdaroğlu ile Akşener Türk milletiyle oyun oynuyor.

Seçim tarihini açıklayın adayı duyuracağız dediler. Hani nerede aday? Bu seçim Avrupa'dan aferin bekleyenlerle, Anadolu'dan aferin bekleyenlerin arasında geçecek.

'Akşener kapıdan içeri giremez'

Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olursa Akşener falan kapıdan içeriye giremezler. Onun siyasi kumpasları meşhurdur."