Bomba iddia: Haydar Baş'ın oğlu o partiden aday olacak!

2023 seçimlerine yaklaşılırken adaylar ve partilere ilişkin kulis haberler peş peşe geliyor. Şaşırtıcı bir gelişmeyi Halk TV Yazarı İsmail Saymaz, bugünkü yazısında paylaştı.

Saymaz, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın CHP'den aday olabileceğini yazdı.

“Eğer Saadet Partisi ikna edilebilseydi, altılı masanın yedinci sandalyesinde Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş oturacaktı. Ne var ki Saadet Partisi, öteden beri çekişme halinde olduğu BTP'nin ittifaka katılmasına karşı çıkıyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise BTP ile ilişkiyi sıcak tutmaya çabalıyor” diyen Saymaz, şunları kaydetti:

“BTP lideri Baş ile ilişkiyi CHP Parti Meclisi üyesi Umut Akdoğan yürütüyor. BTP'nin Millet İttifakı'na katılması veya altılı masada oturması zor görünüyor. Ancak Baş'ın CHP'den aday olmasına Kılıçdaroğlu olumlu bakıyor.”

Son katıldıkları genel seçimde yüzde 0.10 oy aldı

BTP, 24 Haziran 2018 seçimlerine katılmama kararı almıştı. 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde ise BTP yüzde 0.10 oy almıştı. 2019 yerel seçimlerinde ise yüzde 0.36 oy aldı.