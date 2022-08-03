Bomba iddia gündemi sarstı! Karagümrük ligden çekilebilir

Süper Lig 'de 2022-23 sezonu öncesi Fatih Karagümrük için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Stat ve tesis sıkıntısı süren Fatih Karagümrük'ün ligden çekilebileceği belirtiliyor.

TRT Spor yorumcusu Barış Yurduseven, Fatih Karagümrük'ün ligden çekilebileceğini açıkladı. Ünlü isim, stat ve tesis sorununu çözemeyen İstanbul temsilcisinde başkan Süleyman Hurma'nın ligden çekilmeyi veya takımı devretmeyi düşündüğünü iddia etti.

Geçtiğimiz sezon Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanmıştı

Fatih Karagümrük geride bıraktığımız sezonda maçlarını Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynamıştı. İstanbul temsilcisi yeni sezon öncesi teknik direktörlük görevine sürpriz bir şekilde Andrea Pirlo'yu getirmişti.

"Stat işini beceremezsem kulübü birilerine bırakırım"

Fatih Karagümrük başkanı Süleyman Hurma, daha önce stat konusunda yaptığı açıklamada, "Tesis ve stat bizim için elzem. Bunları yapmayı başaramazsam bu işi bırakırım çünkü ben iş adamı değilim, başka bir gelirim yok. Bir gün Olimpiyat Stadı'nda, bir gün Vefa Stadı'nda bir gün Florya'da antrenman yapıyoruz. Birçok yetkiliyle konuştuk. Spor Bakanı'ndan Allah razı olsun tesis için Arnavutköy'de bir yer belirlendi. Stat için ise henüz bir mesafe alamadık. 1926 kurulan bir kulübün stadının olmaması kabul edilemez. Eğer bunu beceremezsem, kulübü bunu yapacak birilerine bırakırım. Bu konuda çok örseleniyorum. Her gün antrenmanı nerede yapacağımızı düşünüyoruz. Bu şekilde kulübü yönetmek çok zor. Bu beni çok yıpratıyor. Kaç oyuncuyu bu yüzden transfer edemedim, kaç futbolcu bu yüzden ayrılmak istedi. Bu beni çok üzüyor. Kimseyi kırmadan, üzmeden bunu bu kadar anlatabiliyorum" ifadelerini kullanmıştı.