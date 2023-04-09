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Siyaset Bomba iddia! Bütün Türkiye bunu konuşuyor! O üç bakan, AK Parti listesinde yok
Siyaset

Bomba iddia! Bütün Türkiye bunu konuşuyor! O üç bakan, AK Parti listesinde yok

Yeniakit Publisher
2023-04-09 11:37:00 - 2023-04-09 12:55:36
Bomba iddia! Bütün Türkiye bunu konuşuyor! O üç bakan, AK Parti listesinde yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, üç bakanı milletvekili listesi dışında bıraktığı iddia edildi.

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, üç bakanı kendi istekleri çerçevesinde milletvekili listesi dışında bıraktığı iddia edildi. 

Hürriyet’ten Ebru Karatosun ve Turan Yılmaz’ın haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ile Aile ve Sosyal Hizmet Bakanı Derya Yanık aday gösterilmedi. Daha önceki açıklamalarda Tayyip Erdoğan'ın mevcut bakanların tümünün milletvekili listesinde yer almasını istediği, ancak bazı bakanların aflarını istedikleri basına yansımıştı.

Habere göre Erdoğan, üç dönem kuralını da istisnasız uyguladı. Bu kurala takılanlardan biri de AK Parti listesini bugün YSK’ya teslim edeceklerden Ali İhsan Yavuz. Buna göre Meclis Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti grup başkanvekilleri Bülent Turan, Mustafa Elitaş ile Yılmaz Tunç, AK Parti genel başkan yardımcıları Hayati Yazıcı, Ali İhsan Yavuz, Hamza Dağ, Nurettin Canikli, Vedat Demiröz ve AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin de üç dönem kuralına takılan isimler arasında.

 
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Yorumlar

Hüseyin

Allah seni başımızdan eksik etmesin inşallah.Baş komutan uzun ömürler versin inşallah dualarımız seninle Reyis

fetösavar

reisle omuz omuza... diğerleri ayrıntı...
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