Bomba iddia... Beşiktaş'a sürpriz teknik direktör adayı!

Gelecek sezon için teknik direktör arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılarda sürpriz bir isim gündeme geldi. Portekiz basınında yer alan haberde; Beşiktaş'ın Gil Vicente'yi çalıştıran Ricardo Soares için harekete geçtiği ifade edildi.

Bu sezonu Önder Karaveli ile tamamlayacak olan Beşiktaş, gelecek sezon için hoca arayışlarını sürdürüyor.

Siyah-beyazlılarda teknik direktör adayı olarak Nuno Espirito Santo gündeme gelirken Portekiz basını flaş bir iddia ortaya attı.

Portekiz basınında yer alan habere göre Beşiktaş, Gil Vicente'yi çalıştıran Ricardo Soares'i gündemine aldı.

Haberde Beşiktaş yönetiminin ilerleyen günlerde 47 yaşındaki teknik adamla görüşmek için Portekiz'e gideceği kaydedildi.

Ricardo Soares'e ayrıca Brezilya'dan da teklifler olduğu kaydedildi.

RICARDO SOARES KİMDİR?

11 Kasım 1974 Portekiz doğumlu olan Ricardo Soares, futbolculuk kariyerinde çeşitli Portekiz takımlarının formasını giydi.

Soares, teknik direktörlük kariyerinde Çaçadores, Torcatense, Lixa, CA Felgueiras, GD Ribeirao, Vizela, Chaves, Desportivo Aves, Coimbra, SC Covilha, Moreirense ve son olarak Gil Vicente takımlarını çalıştırdı.

(A Spor)