Bomba gönderme! Yeni Akit'ten Tanju Özcan'a 'Hitler' montesi!
Yeni Akit Gazetesi'nde bugün dikkat çeken bir bulmaca yayımlandı. Çengel bulmacada Suriyelilere yönelik gerçekleştirdiği faşist uygulamalarıyla bilinen Tanju Özcan'a 'Hitler' göndermesi yapıldı.
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Yeni Akit Gazetesi'nde bugün yayımlanan ve Gazeteci Fatih Uğurlu'nun hazırladığı çengel bulmacada dikkat çeken bir göndermede bulunuldu.
Yeni Akit'in bulmacasında katil Esed'in bombalarından kaçarak Türkiye'ye sığınan mazlum Suriyelilere yaptıklarıyla Alman Nazileri'nin lideri Hitler'i aratmayan CHP'li Bolu Belediyesi Tanju Özcan'a bir gönderme yer aldı.
CHP'li Tanju Özcan'a 'Hitler' montesi
Yeni Akit Gazetesi'ndeki bulmacanın ortasındaki resimde, Suriyelilere adeta zulmeden ve Bolu'dan kovmaya çalışan CHP'li Tanju Özcan yer aldı. Bulmacadaki görselde, CHP'li Tanju Özcan'a 'Hitler' monte edildi.
Bulmacanın şifre sözcüğü
Okuyucunun ilgisini çeken bulmacanın cevabında da bomba bir gönderme yer aldı. Bulmacanın şifre sözcüğü, "Hitler'in çocukları" oldu.
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