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Gündem Bomba gönderme! Yeni Akit'ten Tanju Özcan'a 'Hitler' montesi!
Gündem

Bomba gönderme! Yeni Akit'ten Tanju Özcan'a 'Hitler' montesi!

Yeni Akit Gazetesi'nde bugün dikkat çeken bir bulmaca yayımlandı. Çengel bulmacada Suriyelilere yönelik gerçekleştirdiği faşist uygulamalarıyla bilinen Tanju Özcan'a 'Hitler' göndermesi yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-05 17:45:00 - 2021-12-05 17:48:51
Bomba gönderme! Yeni Akit'ten Tanju Özcan'a 'Hitler' montesi!

 yeniakit.com.tr 

Yeni Akit Gazetesi'nde bugün yayımlanan ve Gazeteci Fatih Uğurlu'nun hazırladığı çengel bulmacada dikkat çeken bir göndermede bulunuldu. 

Yeni Akit'in bulmacasında katil Esed'in bombalarından kaçarak Türkiye'ye sığınan mazlum Suriyelilere yaptıklarıyla Alman Nazileri'nin lideri Hitler'i aratmayan CHP'li Bolu Belediyesi Tanju Özcan'a bir gönderme yer aldı.

CHP'li Tanju Özcan'a 'Hitler' montesi

Yeni Akit Gazetesi'ndeki bulmacanın ortasındaki resimde, Suriyelilere adeta zulmeden ve Bolu'dan kovmaya çalışan CHP'li Tanju Özcan yer aldı. Bulmacadaki görselde, CHP'li Tanju Özcan'a 'Hitler' monte edildi.

Bulmacanın şifre sözcüğü

Okuyucunun ilgisini çeken bulmacanın cevabında da bomba bir gönderme yer aldı. Bulmacanın şifre sözcüğü, "Hitler'in çocukları" oldu.

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