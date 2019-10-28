Yemen'de İçişleri ve Ulaştırma bakanlarına suikast girişimi

Yemen'de İçişleri ve Ulaştırma bakanlarına yönelik suikast girişiminde bulunuldu.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanı Ahmed el-Meyseri ve Ulaştırma Bakanı Salih el-Cebvani'nin, ülkenin doğusundaki Şebve vilayetinde kaldıkları hükümet konağı yakınında bir bomba düzeneği tespit edildi.

Şebve vilayetinin merkezindeki Atek kentinde bulunan hükümet konağı yakınına yerleştirilen bomba düzeneği güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.

İki kişi gözaltında

Güvenlik güçleri, olayla ilgili oldukları düşünülen iki kişiyi gözaltına aldı.

Suikast girişimini üstlenen olmazken resmi makamlardan ise henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Meyseri ve Cebvani'nin, bazı inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere 4 gündür Atek kentinde oldukları kaydedildi.

"BAE'nin Yemen'deki projesi çöktü"

İçişleri Bakanı Meyseri, Atek'te cumartesi günü bazı aşiret liderleri ve üst düzey isimlerle bir araya geldiği toplantıda, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Yemen'deki projesinin çöktüğünü belirterek, "BAE destekli Güney Geçiş Konseyi ile anlaşma kabul edilemez." ifadelerini kullanmıştı.