0553 313 94 23

Bomba anket sonuçlandı! Birleşik Krallık'tan ayrılmak istiyorlar

İskoçlara yapılan bir ankette, referandurum olması durumunda Birleşik Krallık'tan ayrılmak isteyenlerin oranı yüzde 52, istemeyenlerin oranı ise yüzde 48 olarak belirlendi.

06 Ağustos 2019 Salı 16:08
Bomba anket sonuçlandı! Birleşik Krallık'tan ayrılmak istiyorlar

İş insanı Michael Ashcroft tarafından açıklanan ve 1019 kişinin katıldığı ankette İskoçlara, bağımsızlık referandumu olması durumunda nasıl oy kullanacakları soruldu. Kararsızlar dağıtıldığında Birleşik Krallık'tan ayrılmak isteyenlerin oranı yüzde 52, istemeyenlerin oranı ise yüzde 48 oldu.

İskoçya'da yapılan bir anket, halkın çoğunluğunun Birleşik Krallık'tan ayrılarak bağımsızlık istediğini ortaya koydu.

İş insanı Michael Ashcroft tarafından açıklanan ve 1019 kişinin katıldığı ankette İskoçlara, bağımsızlık referandumu olması durumunda nasıl oy kullanacakları soruldu.

Kararsızlar dağıtıldığında Birleşik Krallık'tan ayrılmak isteyenlerin oranı yüzde 52, istemeyenlerin oranı ise yüzde 48 oldu.

Gençlerde bağımsızlık isteyenlerin oranı ise daha yüksek çıktı. Ashcroft, ankete katılan 18-24 yaş arasındaki gençlerden yüzde 62'sinin İngilizlerden ayrılmak istediğini belirtti.

Bağımsız İskoçya ne anlama geliyor?

Euronews'in haberine göre; İskoçya'nın bağımsızlığını kazanması, yaklaşık bir asır önce bağımsızlığını ilan eden İrlanda'nın ardından Birleşik Krallık'ın alacağı en büyük darbe olarak değerlendiriliyor.

Ülkeyi Avrupa Birliği'nden çıkarmaya kararlı olan Başbakan Boris Johnson başarılı olursa, bağımsız İskoçya birliğe yeniden girmek için müzakereler yürütebilir.

Ancak bağımsızlık komşu bölgeler arasında birçok soruna da neden olabilir. Böyle bir durumda Kuzey Denizi'nde çıkarılan petrolden İskoçya'nın kullanacağı para birimine kadar çok sayıda konu çözülmeyi bekleyecek.

Yeniden bağımsızlık referandumu mümkün mü?

İskoçlar, 2014'te Başbakan David Cameron döneminde yapılan bağımsızlık referandumda yüzde 55 ile Birleşik Krallık'ta kalma yönünde oy kullanmıştı.

Cameron ve kendisinden sonraki liderler, böyle bir referandumun her nesilde en fazla bir defa yapılabileceğini, bu nedenle yakın bir tarihte tekrarlanmasının mümkün olmadığını savunuyor.

Londra hükümetinin mi, yoksa İskoç yerel yönetimin mi söz konusu oylamayı düzenlenme yetkisi olduğu konusu da başka bir engel teşkil ediyor.

Yayımlanan anket hakkında açıklamalarda bulunan İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, "İskoçya'nın kendi geleceğini belirleme hakkını engellemeye çalışan muhafazakarlar, demokratik olmayan ve sürdürülemez bir politika yürütüyor" şeklinde konuştu.

Büyük Britanya adasının kuzeyinde yer alan İskoçya, 1603 yılından beri İngilizler ile aynı kral tarafından yönetiliyor. İskoçya, 1707 yılında imzaladığı anlaşmayla Galler ve İngiltere ile birlikte Birleşik Krallık'ın bir parçası haline geldi.

Birleşik Krallık'a 1801 yılında katılan İrlanda ise 1916'da başlayan ayaklanma sonucunda 1921'de ikiye bölünerek bağımsızlığını ilan etti. Kuzey İrlanda, Birleşik Krallık'ın parçası olarak kaldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 16:08
  1. Michael Ashcroft
  2. Birleşik Krallık
  3. bağımsızlık referandumu
  4. Avrupa Birliği
  5. Boris Johnson
  6. İskoçya
  7. İngiltere
  8. İngilizler

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rize’de sele kapılan Hüseyin Çapoğlu’nu arama çalışmalarına tekrar başlandı
    1. Rize’de sele kapılan Hüseyin..
    2. İki katlı ahşap ev alevlere teslim oldu
    3. Antalya'da tur minibüsü devrildi: 1..
    4. Kilis’te 4 saatlik kedi kurtarma..
    5. Çanakkale’de 32 kaçak göçmen yakalandı
    6. Tarlada otlayan keçi ve koyun,..
    7. Filipinler’de “ulusal dang salgını”..
    8. Medipol Başakşehir'den altyapıya 4..
    9. Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
    10. Mustafa Cengiz, milli yelkenci Ecem..
    11. Dünyaca ünlü Çakal Carlos beklentisini..
    12. Bangladeş'teki dang humması salgını
    13. Dev maç dev ekranda Akhisar Milli..
    14. Trafik kazasında hayatını kaybeden..
    15. Battalgazi’de asfalt çalışmaları..
    16. Bağdat’ta patlama: 1 ölü, 4 yaralı
    17. Leo Schwechlen yeniden Göztepe’de
    18. Donbas bölgesinde Ukraynalı 4 asker..
    19. FETÖ'nün "izdivaç imamına" 12 yıl hapis
    20. Prens Selman hakkında aşk iddiası
    21. Mars'a gidecek astronotlar zihinsel..
    22. Bomba anket sonuçlandı! Birleşik..
    23. AK Partili Turan'dan yaralı astsubaya..
    24. Diş hekimlerinden “kürdan" uyarısı
    25. Musullu, bayrama hazır
    26. Bosna'daki "ölüm kampı" kurbanları..
    27. Trabzonspor, Çekya'ya gitti
    28. Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu
    29. BM'den Yemen'de gerilimin düşürülmesi..
    30. Emniyet Müdürlüğü bayram tedbirlerini..
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    Yerli otomobilde önemli gelişme! İşte ilk görüntü
    Yerli otomobilde önemli gelişme! İşte ilk görüntü
    Türk doktorlarını korkutan ilaç!
    Türk doktorlarını korkutan ilaç!
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak