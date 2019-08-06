Bomba anket sonuçlandı! Birleşik Krallık'tan ayrılmak istiyorlar

İş insanı Michael Ashcroft tarafından açıklanan ve 1019 kişinin katıldığı ankette İskoçlara, bağımsızlık referandumu olması durumunda nasıl oy kullanacakları soruldu. Kararsızlar dağıtıldığında Birleşik Krallık'tan ayrılmak isteyenlerin oranı yüzde 52, istemeyenlerin oranı ise yüzde 48 oldu.

İskoçya'da yapılan bir anket, halkın çoğunluğunun Birleşik Krallık'tan ayrılarak bağımsızlık istediğini ortaya koydu.

İş insanı Michael Ashcroft tarafından açıklanan ve 1019 kişinin katıldığı ankette İskoçlara, bağımsızlık referandumu olması durumunda nasıl oy kullanacakları soruldu.

Kararsızlar dağıtıldığında Birleşik Krallık'tan ayrılmak isteyenlerin oranı yüzde 52, istemeyenlerin oranı ise yüzde 48 oldu.

Gençlerde bağımsızlık isteyenlerin oranı ise daha yüksek çıktı. Ashcroft, ankete katılan 18-24 yaş arasındaki gençlerden yüzde 62'sinin İngilizlerden ayrılmak istediğini belirtti.

Bağımsız İskoçya ne anlama geliyor?

Euronews'in haberine göre; İskoçya'nın bağımsızlığını kazanması, yaklaşık bir asır önce bağımsızlığını ilan eden İrlanda'nın ardından Birleşik Krallık'ın alacağı en büyük darbe olarak değerlendiriliyor.

Ülkeyi Avrupa Birliği'nden çıkarmaya kararlı olan Başbakan Boris Johnson başarılı olursa, bağımsız İskoçya birliğe yeniden girmek için müzakereler yürütebilir.

Ancak bağımsızlık komşu bölgeler arasında birçok soruna da neden olabilir. Böyle bir durumda Kuzey Denizi'nde çıkarılan petrolden İskoçya'nın kullanacağı para birimine kadar çok sayıda konu çözülmeyi bekleyecek.

Yeniden bağımsızlık referandumu mümkün mü?

İskoçlar, 2014'te Başbakan David Cameron döneminde yapılan bağımsızlık referandumda yüzde 55 ile Birleşik Krallık'ta kalma yönünde oy kullanmıştı.

Cameron ve kendisinden sonraki liderler, böyle bir referandumun her nesilde en fazla bir defa yapılabileceğini, bu nedenle yakın bir tarihte tekrarlanmasının mümkün olmadığını savunuyor.

Londra hükümetinin mi, yoksa İskoç yerel yönetimin mi söz konusu oylamayı düzenlenme yetkisi olduğu konusu da başka bir engel teşkil ediyor.

Yayımlanan anket hakkında açıklamalarda bulunan İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, "İskoçya'nın kendi geleceğini belirleme hakkını engellemeye çalışan muhafazakarlar, demokratik olmayan ve sürdürülemez bir politika yürütüyor" şeklinde konuştu.

Büyük Britanya adasının kuzeyinde yer alan İskoçya, 1603 yılından beri İngilizler ile aynı kral tarafından yönetiliyor. İskoçya, 1707 yılında imzaladığı anlaşmayla Galler ve İngiltere ile birlikte Birleşik Krallık'ın bir parçası haline geldi.

Birleşik Krallık'a 1801 yılında katılan İrlanda ise 1916'da başlayan ayaklanma sonucunda 1921'de ikiye bölünerek bağımsızlığını ilan etti. Kuzey İrlanda, Birleşik Krallık'ın parçası olarak kaldı.