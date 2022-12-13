Bomba altılı masa kulisi! Bir isim daha listeye eklendi
Altılı masada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakan liderlere bir isim daha eklendiği iddia edildi. tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun da Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yakın olduğu yönünde kulis paylaştı.
tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, Altılı Masa’nın yol haritası ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına ilişkin önemli kulis bilgisini paylaştı.
Deniz Gürel, Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu’nun, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun sıcak baktığı bilgisini verdi.
"Ahmet Davutoğlu'nun da Kemal Bey'in adaylığına sıcak bakıldığı yönünde bilgilerim var"
Gürel, konuya ilişkin “Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı olmayan isimler safına bir lider daha eklendi diyebiliriz; Gültekin Uysal. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu’nun da Kemal Bey’in adaylığına daha sıcak baktığı ve hatta olası baktığı yönünde bilgilerim var” ifadelerini kullandı.