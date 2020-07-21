Bomba açıklama: Fenerbahçe’den teklif aldım ancak reddettim!

Fenerbahçe’nin uzun süre teknik direktör adayları arasında yer alan ancak 1+3 yıllık sözleşme önerildiği için anlaşma sağlanamayan Nenad Bjelica, ülkesinde yeni bir açıklama yaptı.

Hırvat hoca, Fenerbahçe’yi reddettiğini kaydederken, “Çok fazla teklif aldım, Arap ülkelerinden gelen teklifleri reddettim. Almanya’dan, İspanya’dan talepler oldu, göreceğiz. Bir şeyler yanlış gitti ve yarıda kaldı. Betis ile görüşmedim, onu İspanyol basını ortaya attı. Fenerbahçe’den teklif aldım ancak reddettim, beni memnun etmedi. Dinamo’dan kazandığımdan finansal olarak daha iyiydi ancak ailemi de düşünmem ve her şeyi düşündüğüm için kabul etmemem gerekiyordu.” dedi.