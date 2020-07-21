  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Bomba açıklama: Fenerbahçe’den teklif aldım ancak reddettim!

Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için bir dönem görüştüğü Nenad Bjelica'dan görüşme aşamaları ile ilgili açıklama geldi. Bjelica, 'Fenerbahçe'den teklif aldım ancak reddettim, beni memnun etmedi.' dedi.

Yeniakit Publisher
2020-07-21 23:42:00 -
Bomba açıklama: Fenerbahçe’den teklif aldım ancak reddettim!

Fenerbahçe’nin uzun süre teknik direktör adayları arasında yer alan ancak 1+3 yıllık sözleşme önerildiği için anlaşma sağlanamayan Nenad Bjelica, ülkesinde yeni bir açıklama yaptı.

Hırvat hoca, Fenerbahçe’yi reddettiğini kaydederken, “Çok fazla teklif aldım, Arap ülkelerinden gelen teklifleri reddettim. Almanya’dan, İspanya’dan talepler oldu, göreceğiz. Bir şeyler yanlış gitti ve yarıda kaldı. Betis ile görüşmedim, onu İspanyol basını ortaya attı. Fenerbahçe’den teklif aldım ancak reddettim, beni memnun etmedi. Dinamo’dan kazandığımdan finansal olarak daha iyiydi ancak ailemi de düşünmem ve her şeyi düşündüğüm için kabul etmemem gerekiyordu.” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı