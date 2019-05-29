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Bomba açıklama: ABD ile savaşmaya hazırız

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi "ABD ile savaşmaya hazırız, ancak biz diyalog yoluyla çözümü umut ediyoruz." dedi

29 Mayıs 2019 Çarşamba 13:18
Bomba açıklama: ABD ile savaşmaya hazırız

İran ve ABD arasında son dönemde gerilen ilişkiler 'savaş' çıkma ihtimalinin de daha sık dillendirilmesine neden oldu. İran'dan yaşanan gerilime ilişkin açıklama yapıldı.

"ABD ile savaşmaya hazırız"

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, "ABD ile savaşmaya hazırız. Ancak biz iki ulus arasındaki gerginliği diyalog umuduyla çözmeyi umuyoruz" ifadelerini kullandı.

 

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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 13:18
  1. iran
  2. abd
  3. Abbas Arakçi

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  • uyan tcuyan tc13 dk önce
    yahu geçin rol yapmayı. abd iran bahanesiyle güneyimize asker yığıp bize saldıracak. iranda abd ile birlik olabilir. bunlarınki senaryo gereği kapışma. zaten orta doğudaki olayların baş çıbanı ısrael vede yahudistan abd yi yöneten yahudilerdir. gerek daeş -pkk -pyd-dhkpc - fatöş vesaire terör örgütleri bunların besleyip tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri piçleridir. kahrolsun pislik yahudiler ısrael vede sömürge piçi abd. tc içindeki hıristiyan bilhassa yahudileri çok sıkı denetleyin. chpkk parti değil tc nin içine yahudiler tarafından yerleştirilmiş yahudilerin truva atıdır.chpkk hıristiyanların kurduğu bilhassa yönetiminde yahudilerin türk isimleri altında yönettikleri partidir. atatürkçülük maskeleridir.

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