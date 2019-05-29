Bomba açıklama: ABD ile savaşmaya hazırız
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi "ABD ile savaşmaya hazırız, ancak biz diyalog yoluyla çözümü umut ediyoruz." dedi29 Mayıs 2019 Çarşamba 13:18
İran ve ABD arasında son dönemde gerilen ilişkiler 'savaş' çıkma ihtimalinin de daha sık dillendirilmesine neden oldu. İran'dan yaşanan gerilime ilişkin açıklama yapıldı.
"ABD ile savaşmaya hazırız"
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, "ABD ile savaşmaya hazırız. Ancak biz iki ulus arasındaki gerginliği diyalog umuduyla çözmeyi umuyoruz" ifadelerini kullandı.
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