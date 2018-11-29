Boluspor'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları

Boluspor'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları29 Kasım 2018 Perşembe 15:37
BOLU (AA) - Boluspor, Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Cumartesi günü sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde Karaçayır Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde yapılan antrenmanda futbolcular, koşunun ardından 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirildi.
Daha sonra taktik oyunla devam eden antrenman, esneme hareketleriyle sona erdi.
Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Adana Demirspor maçı hazırlıklarına devam edecek.
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