Boluspor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek: "Bu takım iyi olacak"

BOLU (AA) - TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor'un teknik direktörü Ahmet Taşyürek, takımın bu sene beklentileri karşılayacağını söyledi.

Bolu ekibi, 21 Eylül Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor karşılaşması için hazırlık çalışmalarına kulübün Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerinde başladı.

Teknik direktör Ahmet Taşyürek yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan kırmızı-beyazlı ekip, daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması yaptı.

Bolusporlu futbolcular, antrenmanı dar alan çalışması ve yarı sahada çift kale maç yaparak tamamladı.

Teknik direktör Ahmet Taşyürek, antrenmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, taraftarın hassasiyetini bildiğini belirterek, "Beklentileri belki şu anda, ilk maçta sahaya yansıtamadık. Gerçekten de ben de memnun değilim." dedi.

Taşyürek, şu anda oyunsal bütünlüğü sağlamak adına eksiklerinin olduğunu dile getirerek, "Sürecin başından beri daha birbirini tanımayan, fiziksel olarak çok altlarda gezen bir takım pozisyondayız. Lig devam ediyor. İyi şeyler oluyor. Bu takım iyi olacak. Bu sene beklentileri karşılayacak bir Boluspor olacak." diye konuştu.

Adana Demirspor'un iyi bir takım olduğuna işaret eden Taşyürek, "Demirspor lige iyi başladı. Ama bizim için deplasman maçları şu süreçte daha avantajlı çünkü iç sahada oynadığın zaman alanın tamamını kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Biz her maça farklı bakıyoruz. Her geçen haftanın bu takımın üzerine katacağı bir şeyler olduğunu düşünerek oraya en iyi sonucu almak için gideceğiz." ifadelerini kullandı.