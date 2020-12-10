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Spor Boluspor Kulübü Başkanı Abdullah Abat, Ümraniyespor maçını vinç üzerinde izledi
Spor

Boluspor Kulübü Başkanı Abdullah Abat, Ümraniyespor maçını vinç üzerinde izledi

Yeniakit Publisher
2020-12-10 14:50:26 -
Boluspor Kulübü Başkanı Abdullah Abat, Ümraniyespor maçını vinç üzerinde izledi

İSTANBUL (AA) - Boluspor Kulübü Başkanı Abdullah Abat, takımının Bereket Sigorta Ümraniyespor ile deplasmanda oynadığı mücadeleyi saha dışındaki bir vincin üzerinden izledi.

TFF 1. Lig'in 13. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor ile Beypiliç Boluspor arasında Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanan maçta Bolu ekibinin başkanı Abdullah Abat, takımını yalnız bırakmadı.

Abat, karşılaşmayı bir vincin üzerinden takip etti.

Başkan Abat, 12. haftada oynanan Altay karşılaşmasındaki "talimatlara aykırı hareketi" sebebiyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Kovid-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3 maddesi uyarınca tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilmişti.

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak da geçen sezon yine Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda takımını yalnız bırakmamış ve mücadeleyi vinç üzerinden izlemişti.

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