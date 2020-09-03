  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Boluspor, Beypiliç ile isim sponsorluğu sözleşmesi imzaladı
Spor

Boluspor, Beypiliç ile isim sponsorluğu sözleşmesi imzaladı

Yeniakit Publisher
2020-09-03 18:32:39 -
Boluspor, Beypiliç ile isim sponsorluğu sözleşmesi imzaladı

BOLU (AA) - TFF 1. Lig takımlarından Boluspor ile Beypiliç arasında isim sponsorluğu sözleşmesi imzalandı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Boluspor Kulübü Başkanı Abdullah Abat, Beypiliç Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Tanrıkurulu'nun katılımıyla Atatürk Stadyumu'nda imza töreni gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Özcan, Bolu halkı adına Beypiliç ailesine şükranlarını sunduğunu ifade ederek, "Boluspor'un bu zor günlerinde verdiğiniz katkıyı Boluspor taraftarı ve Bolu halkımız hiçbir zaman unutmayacaktır." dedi.

Boluspor Başkanı Abat ise yıllardır özlenen bir birlikteliğin imzasını atmak için toplandıklarını dile getirdi.

Desteklerinden dolayı Beypiliç ailesine teşekkür eden Abat, "Boluspor'un maddi anlamda sıkıntıya düştüğü bu yıl bize can suyu olacak bir sponsorluk anlaşmasına imza atacağız. Bu yıl bize çok farklı bir şekilde destek verdiler. Bu sene farklı olacak. İnşallah biz elimizden geleni yapacağız. Takımımız da yüzde 80-90 tamamlanmış durumda. İnşallah sezona iyi bir başlangıç yaparak devam ederiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından "Beypiliç Boluspor" isim sponsorluğu sözleşmesine imzalar atıldı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunan elçiyi kabul eden Aliyev'den 'helal olsun' dedirten Türkiye çıkışı
Gündem

Yunan elçiyi kabul eden Aliyev'den 'helal olsun' dedirten Türkiye çıkışı

Yunanistan'ın provokasyonu sonrası gerilimin tırmandığı Doğu Akdeniz'le ilgili açıklama yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye..
Avrupa'nın aklını alacak bomba açıklama: S-400'ler rampaları kaldırdı
Gündem

Avrupa'nın aklını alacak bomba açıklama: S-400'ler rampaları kaldırdı

RUSEN Başkanı Yılmaz, S-400 hava savunma sistemlerinin tüm parçalarının Türkiye'ye aktarıldığını ve Türk askerlerinin eğitimlerinin tamamlad..
Erdoğan 'gerekeni yaparız' demişti! Ruhsatları geri alınacak
Siyaset

Erdoğan 'gerekeni yaparız' demişti! Ruhsatları geri alınacak

Terör örgütlerine ve teröristlere destek veren avukatlar artık meslekten ihraç edilebilecek. Yeni yasama yılında Avukatlık Yasası’nda yapıla..
Satılık 2017 model Renault Clio
Satılık 2017 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı