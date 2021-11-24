Bolu’nun Hitler’i

Hizmet yerine skandallarla gündeme gelen CHP’nin ırkçı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın rezaletleri bitmek bilmiyor. Daha önce il dışından gelen ikametsiz üniversite öğrencilerine mülteci muamelesi yaparak farklı ücret tarifesi uygulayan Özcan’ın başkanlığını yaptığı Bolu Belediyesi, kentte yaşayan muhacirler için suyun metreküp fiyatını 2.5 dolar olarak belirlerken, yabancıların yabancılarla evlenmesi halinde 100 bin TL nikâh ücreti alınmasını CHP’li ve İYİ Partililerin oylarıyla kabul etti.

Bolu'nun tarihine kara leke

CHP’li Özcan’ın skandal kararını Akit’e değerlendiren Bolu Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Uğur Akbay, şunları dile getirdi: “CHP’li Bolu Belediyesi’nin kentte yaşayan yabancılara yönelik skandal ayrımcılığı Türkiye tarihine kara bir leke olarak geçecek diye düşünüyorum. Zaruri bir ihtiyaç olan suya ve insanların nikah hakkına karşı alınan bu faşist karar tamamen popülist ve şova yönelik. Bunu tüm Türkiye de görüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun helalleşme çağrısı yaptığı bir dönemde Özcan’ın böyle bir kararı oy çokluğuyla alması partisinin helalleşme çağrısının tamamen bir kurgu olduğunu ispatlıyor. Allah muhafaza bunlar iktidara gelirse ne yapacaklarını kestirmek çok zor.”

CHP’liler bile isyan etti

Fiyat tarife cetvelindeki skandal değişiklik için CHP’li iki üyenin çekimser oy verdiğini belirten Akbay, şöyle devam etti: “Yabancı da olsa bir insana nasıl böyle zulüm edilebilir bunu anlamak mümkün değil. CHP’li iki meclis üyesi bu orantısız zulme itiraz ederek fiyat tarife cetvelindeki karara çekimser oy verdi. Ama maalesef muhafazakâr görünümlü İyi Partililer Özcan’ın kararına destek verdi. Akşener’in partisi CHP’nin ipine sarılmış gidiyor.”

Belediyeyi şova çevirdi

Özcan’ın Belediye meclisini egosunu tatmin aracı olarak kullandığını söyleyen Akbay, şunları kaydetti: “Tanju Özcan meclisi ‘Güldür Güldür Şova’ dönüştürdü. Bolu’nun sorunları görüşüleceği yerde başkanın egosu tatmin ediliyor. Özcan, CHP ve İP’li meclis üyelerini güldürmek ve millete şirin gözükmek için çaba sarf ederken, meclis üyeleri alkış tufanı koparıyor. Bunun şov amaçlı yapıldığını herkes biliyor. Bolumuzun belediye meclisinin bu şekilde anılmasını kabul etmek mümkün değil.”