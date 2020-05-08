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Aktüel

Bolu'da yem yüklü kamyon devrildi: 4 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-05-08 18:26:40 -
Bolu'da yem yüklü kamyon devrildi: 4 yaralı

BOLU (AA) - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, yem yüklü kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara'nın Nallıhan ilçesinden Mudurnu istikametine giden Hasan Daşbunar yönetimindeki 06 NAT 68 plakalı kamyon, Mudurnu girişindeki kavşakta şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile birlikte kamyonda bulunan Arif Akur, Sali Akdoğan ve Uğur Kaplan yaralandı.

Mudurnu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, daha sonra Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kamyonda bulunanların, Ankara'nın Nallıhan ilçesinden Mudurnu'ya bağlı köylere yem dağıtmak için geldiği öğrenildi.


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