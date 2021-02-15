Bolu'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı bugün etkisini iyice arttırdı. Bolu Valiliği'nden gelen habere göre yarın yani 15 Şubat pazartesi okullar tatil edildi. Peki, yarın Bolu'da okullar açık olacak mı?

Bolu'da yarın 16 Şubat okullar tatil mi?

Bolu Valisi Ahmet Ümit, yarın bazı okullarda başlaması planlanan yüz yüze eğitimin 2 gün ertelendiğini bildirdi. Vali Ahmet Ümit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kararın, kentte yaşanması muhtemel yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle alındığını belirtti. Ümit, il ve ilçelerinde görevli tüm engelli ve hamile kamu çalışanlarının 2 gün süreyle idari izinli sayılmalarına karar verildiğini de duyurdu.