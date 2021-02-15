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Eğitim Bolu'da yarın 16 Şubat okullar tatil mi?
Eğitim

Bolu'da yarın 16 Şubat okullar tatil mi?

Bazı illerde yüz yüze eğitim, yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi. Bunlardan birisi de bugün okulların açılması planlanan Bolu... Peki, Bolu'da yarın 16 Şubat okullar tatil mi?

Yeniakit Publisher
2021-02-15 19:37:00 -
Bolu'da yarın 16 Şubat okullar tatil mi?

Bolu'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı bugün etkisini iyice arttırdı. Bolu Valiliği'nden gelen habere göre yarın yani 15 Şubat pazartesi okullar tatil edildi. Peki, yarın Bolu'da okullar açık olacak mı?

Bolu'da yarın 16 Şubat okullar tatil mi?

Bolu Valisi Ahmet Ümit, yarın bazı okullarda başlaması planlanan yüz yüze eğitimin 2 gün ertelendiğini bildirdi. Vali Ahmet Ümit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kararın, kentte yaşanması muhtemel yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle alındığını belirtti. Ümit, il ve ilçelerinde görevli tüm engelli ve hamile kamu çalışanlarının 2 gün süreyle idari izinli sayılmalarına karar verildiğini de duyurdu.

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