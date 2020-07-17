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Bolu'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla yakanan şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-07-17 19:46:27 -
Bolu'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla yakanan şüpheli tutuklandı

BOLU (AA) - Bolu'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla yakalanan Gürcistan uyruklu şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gürcistan uyruklu Anzori D'nin (52) evinde uyuşturucu olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Şüphelinin adresinde yapılan aramada, 12 kilogram esrar, 782 gram likit esrar, 3 kök kenevir bitkisi ile kurusıkı tabanca ve tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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