Bolu'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı D-100 kara yolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, 4'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Bolu'da bir otomobilin yoldan çıkarak refüje çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 4'ü çocuk 5 kişi yaralandı. D-100 kara yolundan Ankara yönüne giden Selçuk U. idaresindeki Otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Rüzgarlar mevkisinde yoldan çıkarak refüje girdi. Burada yaklaşık 50 metre ilerleyerek duran otomobildeki Selda U. olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücüyle çocuklar Yiğit Mustafa, Veyis, Behlül ve Hira Gül U. yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kadının cenazesi ise Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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