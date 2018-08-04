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Bolu'da tellere takılan şahini orman işçileri kurtardı

Bolu'da orman işçilerinin dikenli tellere takılı halde bulduğu şahin tedavi altına alındı.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 14:13
Bolu'da tellere takılan şahini orman işçileri kurtardı

Bolu Berk Yaylası Ardıç bölgesinde yaptıkları ağaç damgalama işinden dönen Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ve Batı Karadeniz Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde çalışan işçiler, yol kenarındaki dikenleri tellere takılı bir şahin buldu.

Dikenli tellerden kurtardıkları yaralı şahini plastik kasa içine koyan ve pet şişeyle su içiren orman işçileri, tedavisinin yapılması için şahini Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine teslim etti.

Kanadından yaralı şahin, tedavisinin tamamlanmasının ardından doğal ortamına bırakılacak.

Orman işçileri ayrıca, yaralı şahinin kurtarılması ve bulunduğu yerden il merkezine getirilinceye kadar yaptıkları çalışmaları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Cep telefonu görüntülerinde, dikenli tellerden kurtulamayan yaralı şahini demir makası kullanarak kurtaran işçilerin, daha sonra sıcaktan bunaldığını anladıkları yaralı kuşa pet şişe ile su verdiği anlar yer alıyor.

Görüntülerde ayrıca saatlerce güneşin altında tellerden kurtulmaya çalışırken çok susadığı anlaşılan yaralı şahinin orman işçilerinin verdiği suyu içtiği görülüyor.

 

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 14:13
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