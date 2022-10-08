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Yerel Bolu'da otomobilin çarptığı karaca tedaviye alındı
Yerel

Bolu'da otomobilin çarptığı karaca tedaviye alındı

Bolu'da otomobilin çarpması sonucu yaralanan karaca, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Yeniakit Publisher
2022-10-08 10:46:00 -
Bolu'da otomobilin çarptığı karaca tedaviye alındı

Bolu-Abant kara yolunda otomobiliyle seyreden A.İ.P.K, Dereceören köyü mevkisinde aniden önüne çıkan karacaya çarptı.

Hayvanın yaralandığını fark eden sürücü, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekipleri, karacayı alarak Doğa Koruma ve Milli Park Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim etti.

Yaralı karaca, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.

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