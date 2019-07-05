Bolu'da otobüs ile otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar var Mengen ilçesindeki kazada, otomobil sürücüsü uzman çavuş yaşamını yitirdi, otobüsteki 8 kişi yaralandı.

Bolu'nun Mengen ilçesinde yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu uzman çavuş olan otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, D-750 kara yolundanBolu yönüne giden Atay Kaptan idaresindeki Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsüyle bölünmüş yolda ters yönde ilerleyen Erkan Öztaşçı yönetimindeki otomobil Dorukhan Tüneli mevkisinde çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, otobüsteki 8 kişi hafif yaralandı. Yaralı yolcular olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Mengen İlçe Devlet Hastanesindeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kazada ölen Erkan Öztaşçı'nınKara Kuvvetleri Komutanlığında uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi.

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