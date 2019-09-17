Bolu'da orman yangını! Bolu’da Tokmaklar mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Bolu'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Tokmaklar mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkili olduğu bölgede, ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Söndürme çalışmalarına köylüler de destek veriyor.

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