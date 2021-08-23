  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
ABD'nin Afganistan kararını Güney Kore duyurdu
AK Parti MKYK toplandı
Bolu’da orman yangını
MEBBİS
Yerel Bolu’da orman yangını
Yerel

Bolu’da orman yangını

Bolu'da çıkan orman yangınında 1 hektarlık alan zarar gördü. Yangın bölgesine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-23 15:02:00 -
Bolu’da orman yangını

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde çıkan orman yangınında 1 hektarlık alan zarar gördü.

İlçeye bağlı Çökeler köyü yaylası çevresinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden yayla sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye, Kıbrıscık, Seben ve Aladağ orman işletme müdürlüklerine bağlı arazözler ile Seben ve Kıbrıscık belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışması devam eden yangın nedeniyle yaklaşık 1 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay