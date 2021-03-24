Bolu'da okullar tatil mi? Bolu'da yarın yüz yüze okul var mı?

Bolu'da yarın yüz yüze eğitim var mı? Bolu'da kar yağışı iki gündür aralıklarla devam ediyor. Kent merkezinde kar kalınlığı 5, doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük ve Abant tabiat parklarında 10, Yedigöller Milli Parkı'nda 15 santimetre, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki pistlerde ise 1,5 metreye ulaştı. Beyaz örtüyle kaplanan tabiat ve milli parklarda güzel görüntüler oluştu. Gölcük ve Abant tabiat parklarına gelen ziyaretçiler, yürüyüş yaparak karın tadını çıkardı.

Bolu'da okullar tatil mi? Bolu'da yüz yüze eğitim var mı?

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 13-19 Mart'a ait il bazında Kovid-19 vaka sayılarına göre Bolu'da her 100 bin kişide görülen korona vakası 100,38 oldu. Bolu'da yüksek riskli iller kategorisinde yer almakta. Bolu'da tüm sınıflarda yüz yüze eğitime devam ediyor. Bolu'da yoğun kar yağışı nedeniyle yarın yüz yüze eğitimin tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Bolu'da yarın okulların tatil edileceğine ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.