Bolu’da mutfak tüpü patladı: 1 ölü Bolu’nun Seben ilçesinde mutfak tüpünün patlaması sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti.

Seben ilçesine bağlı Karaağaç köyünde yaşayan 73 yaşındaki Müsavvet Kamış, mutfakta tüp değiştirdiği sırada yangın çıktı. Yangından kurtulmak için hızla evden çıkan Kamış, tüpün patlamaması için tekrar eve girdi. Yaşlı adam eve girdiği sırada mutfakta bulunan tüp patladı. Tüpün patlaması sonucu büyüyen yangında Kamış’a ait ev, samanlık ve ahır yandı. Olay yerine sevk edilen Seben, Nallıhan ve Mudurnu itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.



Yangının kontrol altına alınmasının ardından eve giren ekipler, Müsavvet Kamış’ın cansız bedeniyle karşılaştı. Kamış’ın, eve girdiği sırada tüpün patlaması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

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