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Aktüel

Bolu'da kumar operasyonu

Kıraathanede kumar oynayan 5 kişi ile iş yeri sahibine 25 bin 200 lira ceza kesildi

Yeniakit Publisher
2020-08-08 23:17:08 -
Bolu'da kumar operasyonu

BOLU (AA) - Bolu'da, kıraathanede kumar oynadıkları, maske takmadıkları, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 5 kişiye ve dükkanında kumar oynanmasına izin veren iş yeri sahibine 25 bin 200 lira ceza kesildi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Semerkant Mahallesi'nde bulunan bir kıraathanede kumar oynandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda kumar oynadığı iddia edilen 5 kişi ile iş yeri sahibi hakkında işlem yaptı.

Söz konusu 6 kişiye 25 bin 200 lira ceza kesildi. Bu kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı.


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