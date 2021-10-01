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Gündem Bolu'da "kripto para" operasyonunda 3 zanlı yakalandı
Gündem

Bolu'da "kripto para" operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Bolu'da yasa dışı yollarla getirdiği cihazlarla kripto para üretimi yaptığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-01 15:27:00 -
Bolu'da "kripto para" operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yaşa dışı yollarla kripto para üretimi gerçekleştirdiği bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

Teknik ve fiziki takip sonucu kent merkezi ile Gerede ilçesinde 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerdeki aramalarda, yasa dışı yollarla kripto para üretimi yapılan 3 düzenek içerisinde 61 elektronik cihaz ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

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