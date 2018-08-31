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Bolu'da korkutan yangın! Helikopter talep edildi

Türkiye'nin ciğeri olarak tanımlanan Bolu'da yangın çıktı. Göynük ilçesinde meydana gelen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

31 Ağustos 2018 Cuma 17:25
Bolu'da korkutan yangın! Helikopter talep edildi

Alınan bilgiye göre,  Göynük ilçesine bağlı Çamlıca köyü yakınında bulunan ormanlık alanda dumanların yükseldiğini gören köy sakinleri durumu orman ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye, Göynük, Mudurnu ve çevre ilçelerin orman işletme şeflikleri ekipleriyle Bolu Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde bulunan çok sayıda arazöz sevk edildi.

Öte yandan Bolu İl Özel İdaresi'ne ait iş makinelerinin de bölgeye gönderildiği ve yangının söndürülmesi için Orman Genel Müdürlüğü'nden yangın söndürme helikopteri talep edildiği bildirildi.

Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 17:25
  1. Bolu Orman Bölge Müdürlüğü
  2. Orman Genel Müdürlüğü
  3. Bolu
  4. Göynük
  5. Bolu İl Özel İdaresi
  6. Mudurnu

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