SON DAKİKA
Spor Saldır sarı kanarya! Fenerbahçe mucizenin peşinde
Fenerbahçe, Avrupa Ligi Play-Off turunda ilk maçta 3-0 mağlup olduğu Nottingham Forest’a konuk olacak. Karşılaşma saat 23.00’te başlayacak.

F.Bahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 3-0'ın rövanşında bugün İngiltere temsilcisi Nottingham Forest ile deplasmanda karşılaşacak. City Ground'da oynanacak müsabaka saat 23.00'te başlayacak ve İtalyan hakem Maurizio Mariani düdük çalacak. Mariani'nin yardımcılıklarını İtalya Futbol Federasyonundan Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Matteo Marchetti olacak. Karşılaşma TRT-1'den ekranlara gelecek. Fenerbahçe'nin İngiltere'de turu geçmek için karşılaşmadan 4 farklı galibiyetle ayrılması gerekecek. Her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 ve 2 farklı yenilgilerde de ev sahibi ekip tur atlayacak. Müsabakanın 3 farklı Fenerbahçe galibiyetiyle tamamlanması durumunda ise karşılaşma uzatmaya gidecek.

 

9 İSİM KADRODA YOK

F.Bahçe, N.Forest deplasmanında 7 oyuncusundan sakatlar ve cezalı olmaları, 2 oyuncusundan da statü gereği yararlanamayacak. Sarılacivertlilerde Fred ve sakatlığı da bulunan Oosterwolde, cezaları nedeniyle forma giyemeyecek. Ayrıca yine sakat olan Ederson, Talisca, Alvarez, Skriniar ve Çağlar da yok. Öte yandan kaleci Mert ve Musaba da statü gereği sahada yer alamayacak.

