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Aktüel Bolu'da karantina kuralına uymayan 2 kişi yurda yerleştirildi
Aktüel

Bolu'da karantina kuralına uymayan 2 kişi yurda yerleştirildi

Yeniakit Publisher
2020-09-15 11:45:45 -
Bolu'da karantina kuralına uymayan 2 kişi yurda yerleştirildi

BOLU (AA) - Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kuralına uymadığı belirlenen 2 kişi öğrenci yurduna yerleştirildi.

Bolu Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan denetimlerde, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda A.F.M. (30) ve U.N.C'nin (34) Kovid-19 tedbirleri kapsamında 14 gün karantinada olması gerektiği tespit edildi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık personeli, 2 kişiyi gözetim altında tutulacakları Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yerleşkesi'nde bulunan Seyyide Nefise Yurdu'na götürdü.

Yakalanan 2 kişi hakkında karantina kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle TCK'nin ilgili maddesi gereği yasal işlem yapıldı ve para cezası uygulandı.

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