Bolu'da kamyon yolcu otobüsüne çarptı: 1 kişi öldü
Bolu Yeniçağa'da, Ankara istikametinde seyreden kamyonun aynı yönde arıza yaptıktan sonra emniyet şeridinde bekleyen yolcu otobüsüne çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.29 Ağustos 2018 Çarşamba 08:54
Anadolu Otoyolu Bolu kesimi Ankara istikametinde seyreden kamyon, aynı yönde arıza yaptıktan sonra Yeniçağa rampası mevkisinde emniyet şeridinde bekleyen yolcu otobüsüne çarptı.
Olay yerine itfaiye, sağlık, polis, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, kamyonda yolcu olarak bulunan ve henüz kimliği belirlenemeyen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan kamyon şoförü ile o sırada otobüste bulunan 3 yolcu ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Otoyolun Ankara istikametinde ulaşım, kaza nedeniyle iki şeritten kontrollü şekilde sağlandı.
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