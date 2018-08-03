Bolu'da kaçak kazı yapan 4 kişiye suçüstü
Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde ormanlık alanda kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.03 Ağustos 2018 Cuma 19:00
Bolu'nun Mudurnu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taşkesti beldesine bağlı Karacasu Mandıra köyü yakınlarındaki ormanlık alanda kaçak kazı yapıldığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, kaçak kazı yapan, O.U, O.G, Ö.E ve Ş.U.'yu kazıda kullandıkları malzemelerle suçüstü yakaladı. Şüphelilerin kazı yaparken, yakalanma anı ise kameraya yansıdı. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarma karakoluna götürüldü.
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