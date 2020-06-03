Bolu’da, istinat duvarı inşaatında kullanılan mezar taşı müzeye kaldırılacak

Bolu’da, Aslahaddin Cami’nin istinat duvarı inşaatında kullanılan Roma döneminden kalma mezar taşının kaldırılma işlemlerinin başlatılarak müzeye nakledileceği duyuruldu.

Bolu’nun Akpınar mahallesinde bulunan en eski camilerden Aslahaddin Camisini çevreleyen duvarda kullanılan sütun vatandaşların tepkisini çekti. Caminin arka kısmında kalan bölümde, 2. yüzyıldan kalma Roma dönemine ait bir mezar taşı kullanıldı. Tarihi özelliği bulunan mezar taşını gören vatandaşlar tepki gösterirken, taşın caminin 1970’li yıllarda yapılan yenileme çalışmasında kullanıldığı öğrenildi. Kendi yerinden taşınarak getirilen taşın üzerinde dönemin imparatoruna teşekkür içeren bir metin bulunuyor.

Mahallede yaşayan yaşlı vatandaşlar, 40 yıl önce imamların bu taş üzerinden ezan okuduğunu ve cenaze namazlarında musalla taşı olarak kullandığını söyledi.

Taşı kaldırmak için işlemler başlatıldı

Bolu Valili tarafından yapılan açıklamada taşın kaldırılarak müzeye nakli için işlemlerin başlatıldığı duyuruldu. İl Kültür ve Turizm Müdürü Vekili Fazıl Karaduman tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

“Haberlerde yer alan İlimiz Merkez Akpınar Mahallesi Aslahaddin Camii güney bahçesinde bulunan ve bağlayıcı harç kullanılarak örülen istinat duvarında büyük oranda gömülü olan Roma Dönemine ait mezar sütununun, bulunduğu yerden alınarak Müzeye nakil işlemlerine başlanmıştır.

Konu ile ilgili olarak Ankara I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü kararı doğrultusunda mezar sütunun bulunduğu yerden sağlıklı bir şekilde alınarak Müzeye nakli amacıyla eserin bulunduğu camiye ait istinat duvarının mülkiyet sahibi Bolu Müftülüğü’nden alınacak muvafakat sonrası Müzeye nakil işlemi gerçekleştirilecektir.”