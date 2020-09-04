  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bolu'da iki yayla evi, iki ahır ve samanlık yandı
Aktüel

Bolu'da iki yayla evi, iki ahır ve samanlık yandı

Yeniakit Publisher
2020-09-04 18:37:51 -
Bolu'da iki yayla evi, iki ahır ve samanlık yandı

BOLU (AA) - Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde çıkan yangında iki yayla evi, iki ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Seyricek Yaylası'ndaki samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, kısa sürede büyüyerek samanlığın bitişiğindeki iki ev ve iki ahıra sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine Seben, Dörtdivan ve Gerede İtfaiyesi ile Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında iki yayla evi, iki ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
NATO, Türkiye ve Yunanistan'ın kararını duyurdu
Dünya

NATO, Türkiye ve Yunanistan'ın kararını duyurdu

Doğu Akdeniz'deki gerilime ilişkin açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye ve Yunanistan'ın çatışmayı önleme mekaniz..
İşte CHP belediyeciliği! Vatandaş çöp dağlarına isyan etti
Siyaset

İşte CHP belediyeciliği! Vatandaş çöp dağlarına isyan etti

İzmir'in Çiğli ilçesindeki Ata Sanayi Sitesi esnafı, belediyenin ilgisizliği nedeniyle çöp dağları oluşmasına tepki gösterdi
AB ülkesi lideri: Erdoğan ve Türkiye'ye teslim olursak iyi geceler Avrupa
Dünya

AB ülkesi lideri: Erdoğan ve Türkiye'ye teslim olursak iyi geceler Avrupa

Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan'a sahip çıkan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Yunanistan'ın Türkiye karşısında yalnız bırakılmaması..
Satılık 2017 model Renault Clio
Satılık 2017 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı