Bolu'da iki yayla evi, iki ahır ve samanlık yandı

BOLU (AA) - Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde çıkan yangında iki yayla evi, iki ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Seyricek Yaylası'ndaki samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, kısa sürede büyüyerek samanlığın bitişiğindeki iki ev ve iki ahıra sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine Seben, Dörtdivan ve Gerede İtfaiyesi ile Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında iki yayla evi, iki ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.