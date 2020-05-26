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Aktüel

Bolu’da iki katlı ahşap ev yangında kullanılmaz hale geldi

Bolu Çepni köyünde meydana gelen yangın sonucu 2 katlı ahşap ev kullanılmaz hale geldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 13:26:18 -
Bolu’da iki katlı ahşap ev yangında kullanılmaz hale geldi

Bolu Çepni köyünde meydana gelen yangın sonucu 2 katlı ahşap ev kullanılmaz hale geldi.


Yangın, sabah saatlerinde Bolu’nun Mudurnu ilçesine bağlı Çepni köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Özdemir’e ait olan 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenden yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sararken, dumanları fark eden köylüler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürmeyi başardı. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, iki katlı ev kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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