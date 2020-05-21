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Bolu'da, dükkan ve evde çıkan yangın hasara neden oldu

Yeniakit Publisher
2020-05-21 03:11:16 -
Bolu'da, dükkan ve evde çıkan yangın hasara neden oldu

BOLU (AA) - Bolu'da dükkan ve evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Gölyüzü Mahallesi Bahar Sokak üzerinde bulunan Sabri Aytugar'a ait kullanılmayan bir dükkanda henüz belirlenemeyen hedenle yangın meydana geldi.

Kısa sürede büyüyen yangın dükkanın bitişiğinde bulunan ve içinde kimsenin yaşamadığı tek katlı eve sıçradı.

Sahura kalkan vatandaşlar yangını fark ederek, itfaiyeden yardım istedi.

Olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale ederek, kısa sürede söndürdü.

Öte yandan olay yerine gelen polis ekipleri ise itfaiye ekiplerinin çalışma yaptığı alanda güvenlik önlemi alarak yangını izlemek isteyen mahalle sakinlerini bölgeden uzaklaştırdı.

Meydana gelen yangın nedeniyle dükkan ve tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, ev ve dükkanın sahibi Sabri Aytugar, "Evde kiracı vardı. Onları çıkardıktan sonra kimse yaşamıyordu. Dükkanda da kimse yoktu. Zaman zaman hırsız giriyordu. Ben de arada sırada gelip kontrol ediyordum. Yangın yine hırsızlar nedeniyle çıkmış olabilir." dedi.


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