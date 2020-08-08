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Aktüel

Bolu'da bir fabrikanın su soğutma kulelerinde çıkan yangın söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-08-08 15:32:31 -
Bolu'da bir fabrikanın su soğutma kulelerinde çıkan yangın söndürüldü

BOLU (AA) - Bolu'da bir fabrikanın su soğutma kulelerinde çıkan yangın, hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Gerede OSB'deki bir demir çelik fabrikasının dış hattında bulunan su soğutma kulesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Plastik kuleden çıkan dumanı gören OSB çalışanları, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Gerede Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında, fabrikanın dışında yer alan 3 su soğutma kulesi kullanılamaz hale geldi.

Fabrika müdürü Coşar Bıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadığını belirtti.

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