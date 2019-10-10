Bolu'da 70 yaşında uyuşturucu yetiştiricisi olan zanlı yakalandı Bolu’da polis ekiplerinin yaptığı operasyonda evinde yetiştirdiği kenevir bitkileri ile yakalanan 70 yaşındaki B.Ö., adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde yaşayan B.Ö. (70) isimli şahsın evinde uyuşturucumadde yetiştirdiği ve sattığı ihbarı üzerine operasyon başlattı. Ekiplerin, B.Ö'nün evine düzenlediği operasyonda 230 cm ve 164 cm boyunda 2 kökkenevirbitkisi ele geçirildi. Gözaltına alınan B.Ö., ifadesi alınmak üzere emniyetmüdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan yaşlı adam adliyeye sevk edildi.

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