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Aktüel

Bolu'da 3 motosiklet çarpıştı: 4 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-07-09 21:45:43 -
Bolu'da 3 motosiklet çarpıştı: 4 yaralı

BOLU (AA) - D-100 kara yolunun Yeniçağa kesiminde 3 motosikletin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

D-100 kara yolunda İstanbul istikametine seyreden Hasan Hüseyin Ergin, Metehan Acar ve Mehmet Karadaş idaresindeki 3 motosiklet, Nallar mevkisinde önlerinde seyreden ve tıra çarpmamak için yollarını değiştirince birbirlerine çarptı.

Refüjdeki bariyerlere de çarpan motosikletlerin sürücüleri ile araçlardan birinde yolcu olarak bulunan Emirhan Karagöz yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolda yaklaşık 45 dakika ulaşım sağlanamadı. Trafik, motosikletlerin kaldırılmasının ardından normale döndü.


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